マーズ・アタック　マーシャン・リーダーと光線銃　セット

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商品詳細
フィギュア種類...アクションフィギュアマーズ・アタックマージャン・リーダー映画版フィギュアとマーシャン・ブレイン・ディスインテグレーターTopps版光線銃のセットです。箱はボロボロです。光線銃の中に脳みそが入っているなんて、いかにもアメリカ！！カッコ良すぎますね。好きな方にはたまらないと思います。
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