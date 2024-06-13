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マーズ・アタック　マーシャン・リーダーと光線銃　セット
商品番号 N69940222027
商品名

マーズ・アタック　マーシャン・リーダーと光線銃　セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,592 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアマーズ・アタックマージャン・リーダー映画版フィギュアとマーシャン・ブレイン・ディスインテグレーターTopps版光線銃のセットです。箱はボロボロです。光線銃の中に脳みそが入っているなんて、いかにもアメリカ！！カッコ良すぎますね。好きな方にはたまらないと思います。
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