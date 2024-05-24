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VOX MINI5-RM
商品番号 S80464101410
商品名

VOX MINI5-RM
ブランド名 ヴォックス
特別価格 税込 2,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンプ種類···その他アンプボックスのギターアンプです左から歪み数種類　gainTONEvolumeeffect空間　echoコンプ　コーラス等ドラム機能数種類
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