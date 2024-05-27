【真作】三木翠山/鶴巣篭り図/鶴図/松鶴図/掛軸/名家伝来/AC-603

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【真作】【参考】三木翠山 1887－1957 大正-昭和時代の日本画家。明治20年7月15日生まれ。竹内栖鳳(せいほう)の門下。美人画を得意とする。昭和7年帝展無鑑査。18年に師が没してからは画壇をはなれた。昭和32年3月25日死去。69歳。兵庫県出身。本名は斎一郎。作品に「嫁ぐ姉」「元禄快挙」など。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は概ね良好です。 巻裏に汚れシミ、多数の虫ナメあります。風帯にも多数の虫穴あります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 180×幅 60㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。