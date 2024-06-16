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朝日焼十五世　松林豊斎作　千代結　香合　共布　堀内宗心極め箱　M　R5989
商品番号 J56625601637
商品名

朝日焼十五世　松林豊斎作　千代結　香合　共布　堀内宗心極め箱　M　R5989
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 11,224 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...茶道具大きさ　高さ約２．３cm　幅約６．７cm×約４．５cm土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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