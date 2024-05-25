茶道具　唐津焼茶入　山口正文

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商品詳細
朝鮮唐津の肩付き茶入でございます。ワレ、カケなく、とても綺麗な状態です。写真にて、ご判断ください。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle501766.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate787148.html
http://narcologia.ru/goods/seamless909229.html
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