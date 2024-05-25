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茶道具　唐津焼茶入　山口正文
商品番号 W78841146825
商品名

茶道具　唐津焼茶入　山口正文
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

朝鮮唐津の肩付き茶入でございます。ワレ、カケなく、とても綺麗な状態です。写真にて、ご判断ください。よろしくお願いします。
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