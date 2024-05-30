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茶道具　唐銅面取風炉 五徳、底瓦、 前瓦付き
商品番号 E92937443605
商品名

茶道具　唐銅面取風炉 五徳、底瓦、 前瓦付き
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 5,358 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具　唐銅面取風炉五徳、底瓦、前瓦付き■唐銅面取風炉高さ:20.0cm直径:33.0cm口径:28.0cm■五徳高さ:10.0cm直径:22.0cm■底瓦厚さ:1.3cm直径:22.3cm■前瓦縦　:7.3cm横:10.4cm素人採寸なので、誤差はご了承下さい。使用していましたので、五徳は少し錆びています。底瓦、前瓦は欠けや傷はありませんが、灰が付着しています。箱はありません。中古品なのでご理解ご了承の上お買い上げ下さい。
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