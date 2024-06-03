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♦紙彩色 紙本墨画 藍山高楼図 日本画 コレクション 骨董品 アンティーク
商品番号 X36312838934
商品名

♦紙彩色 紙本墨画 藍山高楼図 日本画 コレクション 骨董品 アンティーク
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。絵画の種類...水墨画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。　　　　書画掛け軸　　　　　題藍山高楼図　　　　肉筆画　　　　　　　紙本彩色画　　　　　　箱なし肉質画で大変良く書けており、珍しい作風で表装も良い書画掛け軸でございます。状態破損、破れ、目立った汚れはございません、僅かに染みございますが目立つほどではございません。また画像は多少ですが実際の色と異なる場合ございます。サイズ　高さ　172.0cm　横幅41.2cm軸幅46.4cmその他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#絵画　#油絵　#アート　#油彩画　#水彩画　#院展　#帝展　#水墨画　#洋画家　#日本画　#茶掛け　#日本画　#掛け軸　#彩色画　#山水画#中国　#大正時代　#明治時代　#美術品　#古美術品　#コレクション
http://narcologia.ru/goods/ramshackle421866.html
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http://narcologia.ru/goods/financier565560.html
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