SnowMan 深澤辰哉 アクスタ アイランドストア

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SnowMan深澤辰哉のアクリルスタンドです。全て私自身が公式サイトで購入したものです。本体、台座、台紙、外袋全て購入当時のものが揃っています。アイランドストア第1弾(1枚目右上)・数回使用しています。・目立つような大きな傷はありません。・それぞれの外袋の粘着部分等に汚れあり・台座の外袋に折れありアイランドストア第2弾(1枚目左下)・新品未開封です。・自宅暗所で保管・台紙に折れあり(2枚目)アイランドストア第3弾(1枚目右下)・新品未開封です。・自宅暗所で保管値下げ不可。バラ売り不可。即購入大歓迎です。プチプチで包み箱に入れ、匿名配送いたします。あくまで素人保管ですので、ご了承ください。ご不明点やご相談等ございましたら、お気軽にお申し付けください。ジャニーズ/アイランドストア/グッズ/アクリルスタンド/アクスタ/SnowMan/岩本照/深澤辰哉/ラウール/渡辺翔太/宮舘涼太/目黒蓮/向井康二/佐久間大介/阿部亮平人気グループ···SnowManグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)