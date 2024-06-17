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カイ　SAR
商品番号 R86207943676
商品名

カイ　SAR
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 2,975 円
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商品詳細

カイ　SAR表面に傷というのか汚れがあるように見えます！あまりキレイではないのでプレイ用として見ていただけると助かります！
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