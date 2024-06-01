煙管キセル　宝珠　刀豆　R0801

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商品詳細
明治時代に作られたキセルです。刀豆（なたまめ）煙管は、マメ科植物のナタマメのさやに似た形をしていることからその名前がつきました。帯の間に挟むための平たく薄い形が特徴です。どんな願いも叶う、思い通りになる珠・縁起物の宝珠がデザインされています。#このほかのkottosyaキセルはこちらから◆サイズ長さ 全長15.8㎝総重量 42㌘◆キズ、状態アンティーク品ですので、多少のゆがみや擦れなどがございます。それも味わいと思って頂けると幸いです。#アンティーク#喫煙用具#骨董#煙草種類...その他
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