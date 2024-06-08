TASCAM MiNiSTUDIO CREATOR US-42B

ご覧頂きありがとうございます。※トラブル防止の為、最後まで説明文をご覧下さい。※電源供給のUSB2.0ケーブルがありません。（別途ご用意して頂く必要があります）⚫︎箱、USB2.0ケーブル、説明書は付属しませんのでご注意下さい。⚫︎使用は一時しのぎ程度なので数時間程度。※不具合などはありません。※完動品。⚫︎発送に2、3日頂きますので、ご了承頂ける方のみ購入検討をお願い致します。⚫︎お値下げ交渉はご遠慮下さい。※交渉があった場合、コメントに返答しません。・Windowsを中心にMac/iOSデバイスにも対応したインターネット配信専用オーディオインターフェース・ネット配信や話題のVR/バーチャルキャストでもPON機能、ボイスエフェクト、リバーブ搭載で音声演出も思いのまま、クリアな声と効果音で差がつく・専用ソフトウェアで用途に応じた豊富なモード選択とお気に入りシーン登録でかんたんに使える・ボーカルとギター、対談番組など様々な用途に活用できる2つの入力端子・動画コンテンツ制作や音楽制作に最適なCREATORモードを搭載



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