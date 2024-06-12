ジムバトル優勝❗️最新型構築⚡️カメックスex パオジアンex 構築デッキ　美品

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ご覧頂きありがとうございます(´◡`)※【おまけ付き】⚡️ご購入時フォローして頂くと❗️ランダム1パック もしくは プロモ1パックプレゼント❗️（ご購入時取引きメッセージにてフォローしたとお伝えください）※数に限りがありますのでよろしくお願い致します。◎最新弾❗️新環境構築⚡️カメックスexパオジアン型❗️ジムバトル優勝 ガチ構築デッキ❗️◎即購入OK❗️新品スリーブ付き❗️◎シングルカードで揃えるよりお得です(´◡`)◎購入した際、デッキの回し方等、お声かけて致ければ ご説明致しますので、是非ポケカ一緒に楽しみましょう(´◡`)ゼニガメカメックスexパオジアンexセグレイブセビエビッパビーダルかがやくゲッコウガネオラントvマナフィネストボールハイパーボールふしぎなあめスーパーエネルギー回収エネルギー回収あなぬけのひもロストスイーパーすごいつりざおげんきのハチマキカイ博士の研究ナンジャモセレナボスの指令エイチ湖スケーターズパーク基本水エネルギー◎E以降の最新レギュレーションのデッキになりますので、今すぐに遊べます。◎当方、几帳面な方ですので、梱包には自信がありますので、ご安心下さい！！✳︎トラブル防止の為、プレイ用でよろしくお願いします。イラスト、レアリティ、異なる場合がありますので、よろしくお願い致します。#わくわくさんデッキ 他にも構築済みデッキ出品していますので、どうぞ覗いてみてください(´◡`)検索用ポケカポケモンカードデッキ構築済みデッキ