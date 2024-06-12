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- 銅製 月光菩薩像 国宝写し 仏像 オブジェクト 美術品 素晴らしい 6.07
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商品詳細
約6キロほどあるズッシリと重くしっかりとした月光菩薩像です。顔の表情から重厚感からなにまで素晴らしい出来になります。国宝写しでとてもご利益のありそうな仏像になります。インテリアや置物として飾ってください。
http://narcologia.ru/goods/protein652934.html
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