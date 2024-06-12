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銅製　月光菩薩像　国宝写し　仏像　オブジェクト　美術品　素晴らしい　6.07
商品番号 S34973064406
商品名

銅製　月光菩薩像　国宝写し　仏像　オブジェクト　美術品　素晴らしい　6.07
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 9,658 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約6キロほどあるズッシリと重くしっかりとした月光菩薩像です。顔の表情から重厚感からなにまで素晴らしい出来になります。国宝写しでとてもご利益のありそうな仏像になります。インテリアや置物として飾ってください。
http://narcologia.ru/goods/protein652934.html
http://narcologia.ru/goods/ordering547779.html
http://narcologia.ru/goods/stair855000.html
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