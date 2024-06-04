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ペコちゃん フィギュア　首降り人形　非売品
商品番号 Y65464131411
商品名

ペコちゃん フィギュア　首降り人形　非売品
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご近所からいただき昭和40年代に遊んでいたものです。高さ30cm(台座2cm含)首のバネは動きますが遊んでいた為角度が変わっています。ガラスケースに長年入れて飾っていますが、経年劣化による日焼けがあります。家計の足しになればと思い出品しました。大切にしていただける方がいらっしゃれば嬉しく思います。よろしくお願いします。#不二家　#ぺこちゃん　#フィギュア　#ミルキー　#コレクション
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