有田焼 加藤一陶 作

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商品詳細
有田焼加藤一陶作サイズ 62×62 奥行 10絵が割れていて修復しています。画像確認お願い致します。ご理解ご納得の上ご購入お願い致します。ノークレームでお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/symmetric379645.html
http://narcologia.ru/goods/stage658597.html
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