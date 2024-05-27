玉川堂 亀甲肌 銅製 茶器 水注 茶筒 建水 鎚起銅器 茶道具

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無形文化財玉川堂亀甲肌銅製茶器揃いです。水注幅最大で18cm胴幅11cm高さ蓋を入れて14cm茶筒直径7.7cm高さ7.5cm建水直径8.2cm高さ7cm使用はしていませんが長期の保管品になります。多少のスレや小キズ、変色や経年劣化等、中古感がありますのでご了承下さい。家庭保管品にご理解のある方、宜しくお願い致します。箱は古くなっていて痛み等があります。発送はらくらくメルカリ宅急便です。他にもいろいろと出品しておりますので宜しければご覧下さい。急須 湯沸錫本錫乾茂號造