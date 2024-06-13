RANDALL MAY INTERNATIONAL マーチングスネア　キャリア

付属品]・説明書(英語)・六角レンチ 2個・背もたれの空気入れ・ソフトケース日本ではあまり出回っていないMAY社のRMABSS-LSマーチングスネア用の大変希少なキャリアになります。マーチングコンテスト等で一年間ほどYAMAHAのMS-9414シリーズで使用しておりました。[機能]・肩の開き具合の調整・肩と胸の間隔調整・肩幅の長さ調整・多関節調整、胸部から腹部にかけての多角調整・腹部、プレートの高さ調整・空気注入式 バックパッド#吹奏楽#吹奏楽コンクール#打楽器#パーカッション#percussion#スネア#snare#マーチング#marching#マーチングスネア#marchingsnare#キャリア#全日本マーチングコンテスト#マーチングコンテスト#マーチングフェスティバル#ドラムスティック#ドラム#drum



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