AG03 audio-technica マイク　配信セット

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商品詳細
すぐに配信を始められるセットになります。ミキサー、マイク、スタンド、ショックマウント、各種コード、ポップガードがついています。マイク、ガードに関してはほぼ使用しておりません。ミキサーは1ヶ月ほど使用しました。ミキサー、マイクは箱や説明書付きですが付属品は写真のものが全てになります。
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