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- ☆作者「松本 弘」氏 ☆油彩画 ☆題名「民家のある風景」
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商品詳細
▼商品の詳細①作者「松本 弘」氏、油彩画、題名「民家のある風景」②作品サイズ縦15.8ｃｍ、横22.7ｃｍ（ＳＭサイズ）額外寸 縦32.5ｃｍ、横39.5ｃｍ表面ガラス製「額縁付き」。エディション111/500③昭和60年１月購入し掲示しておりましたが木製額縁であり表面には日焼け等による黄ばみや傷は全くありません（画像参照）裏面の化粧紙には経年の変色があります。④作者については絵の表面にサインがあり絵の裏面にもサインと題名が真筆されております。⑤ プロフィールは額縁の裏面に印刷されたものが掲載されています。
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