直筆サイン入りプレスシート　当選通知あり！

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当選通知書有り韓流ミッシング：彼らがいた（2020年、OCN）-キム・ウク役『高地戦』「クリスマスに雪は降るの？」「黄金の帝国」など数々の映画やドラマで主演を務めるイケメン俳優コ・ス主演！大ヒット時代劇「オクニョ運命の女(ひと)」にも出演し話題沸騰中『新感染ファイナル・エクスプレス』で圧巻の演技を披露したアン・ソヒが演じたコ・ス1978年10月4日生まれ。98年に芸能界デビュー。「母よ姉よ〜Twins〜」(00)でMBC演技大賞新人賞を受賞し注目を浴びる。その後も「グリーンローズ」(05)、「クリスマスに雪は降るの？」(09)、『超能力者』(10)、『高地戦』(11)など、様々なドラマや映画に出演。大ヒット時代劇「オクニョ運命の女（ひと）」(16)にも出演し話題となった。KOSOO고수2000年MBC演技大賞新人賞2001年SBS演技大賞ニュースター賞2002年SBS演技大賞優秀演技賞2003年モデルライン第20回コリア・ベストドレッサー最高人気賞2005年SBS演技大賞10大スター賞2005年SBS演技大賞特別企画部門演技賞2005年第42回大鐘賞映画祭新人男子賞2010年第14回富川国際ファンタスティック映画祭2011年第4回スタイル・アイコン・アワード本賞2011年第32回青龍映画賞人気スター賞안소희元WonderGirlアン・ソヒ1992年6月27日生まれ。07年にガールズグループWonderGirlsのメンバーとしてデビュー。女優としてもドラマや映画に出演し、カンヌ国際映画祭でも話題となったパニックホラー「新感染ファイナル・エクスプレス」（16）や、イ・ビョンホン主演の映画『エターナル』(17)でストーリーを急展開させる重要なポジションの役に挑戦し注目を集めた。