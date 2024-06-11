ポピー キャンディキャンディ 赤いおやねのスイート宮殿 人形 洋服 ...

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必ず《プロフィール》をお読み頂き《同意》の上ご購入下さい・VINTAGE・POPY・キャンディキャンディ・赤いおやねのスイート宮殿・人形、洋服、ブーツ、テーブル、背景紙3枚、ハウス一式・いがらしゆみこ・1976年※ドールスタンドは付きません・補足 個人的には半世紀近く前の商品にしては全体的にハウスの状態がとても良く未使用に近いストック品だと思います ですがキャンディーちゃんと一緒での出品ですので「傷や汚れあり」にさせて頂いています ハウスとお人形さんはそれぞれビニール袋に入った状態で保管していた商品になります お人形さんとハウス共に大切にして頂ける方にお譲りすることができたら嬉しいです お人形さん関係の物は、それぞれ１つずつビニール袋に入った状態で全て保管されています 現状維持での保管品ですので経年の薄汚れなど多少あります 古いお品ですが改めてご理解頂いた上でよろしくお願いします 昭和レトロ、ビンテージ、おままごと、家具、小物長期掲載中の商品はこちらの判断で一度削除し新たに再出品しています。削除後の検索キーワードは《PetitGarage》でお探し下さい。また他の商品も＃からご覧頂けます。#Petit_Garage種類...ファッションドール