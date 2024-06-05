骨董　拓本　中国　台湾　蒋介石　落款印不明

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商品詳細
⚠️プロフィール必ずご確認ください。書道家をしていた祖父が、昔、台湾の蒋介石に招かれ、その時の関連の、何かの拓本ではないかと思います。拓本は、祖父が作ったものか、当時購入したものかわかりませんが、雅印は恐らく祖父のものではないようなので、台湾、中国で購入したものかもしれません。参考までに、当時の、教育書道関連の賞状が写真 9〜10です。こちらは売り物ではありません。拓本のサイズ勝？ 47×53故 46.5×49⚠️上部が破れています。二枚セット
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http://narcologia.ru/goods/shuttle63625.html
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