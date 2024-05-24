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- 【すとぷり】莉犬君グッズ②
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商品詳細
グッズ種類···その他娘の推し活動が終了したため、必要とされる方にお譲りします！すとぷりダンボールにてお送りします。パーカー:数回着用タオル:未使用うちわ:ライブに持参(数回)その他:未使用※申し訳ございませんが、バラ売りは作業煩雑になるため対応出来ません！
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