ドラムスタンド（シルバー） メタル製 調整可能 三脚支持

ご覧頂きありがとうございます☆(=^ェ^=)☆❤️お値下げ交渉→大歓迎⭐️早い者勝ち⭐️初期不良対応保証付き【商品説明】0〜40cm/15インチの直径のトムドラムに対応します。45-70cm/18-27inからの調節可能な高さがあります。2つの部分に分けて折り畳むことができます。スクリューテンショナーはドラムパレットの180度回転を助けます。【サイズ】 高さ:12.80cm 横幅:13.00cm 奥行:35.00cm 重量:1.62kg ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。❤️他にも素敵な商品をたくさん出品しています♡↓まとめ買いでさらにお値下げ可能です(=^x^=)↓#ちゃび丸のお店管理番号:m635-$$1080