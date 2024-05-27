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ドラムスタンド（シルバー） メタル製 調整可能 三脚支持
商品番号 E22414024860
商品名

ドラムスタンド（シルバー） メタル製 調整可能 三脚支持
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 1,816 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます☆(=^ェ^=)☆❤️お値下げ交渉→大歓迎⭐️早い者勝ち⭐️初期不良対応保証付き【商品説明】0〜40cm/15インチの直径のトムドラムに対応します。45-70cm/18-27inからの調節可能な高さがあります。2つの部分に分けて折り畳むことができます。スクリューテンショナーはドラムパレットの180度回転を助けます。【サイズ】　高さ:12.80cm　横幅:13.00cm　奥行:35.00cm　重量:1.62kg　※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。❤️他にも素敵な商品をたくさん出品しています♡↓まとめ買いでさらにお値下げ可能です(=^x^=)↓#ちゃび丸のお店管理番号:m635-$$1080
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