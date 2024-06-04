冴えない彼女の育てかた　澤村・スペンサー・英梨々　タペストリー

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同時出品している詩羽のタペストリーとおまとめでお安くする事も可能ですのでお声掛けください。コミックマーケット86台湾角川コミックマーケット86で完売台湾角川が受注生産限定で販売した品で、台湾でも入手不可能な品となります。粗悪品の偽物とは違い正規品ですので生地もしっかりしており、右下にしっかりと印字がされております3枚目の写真に少し汚れのようなものが見受けられますが私はほとんど気にならない程度です。新品、同様の品をお求めの方は購入をお控えください。プチプチで巻いて丁寧に梱包致します冴えない彼女の育て方メロンブックスとらのあなAmazonコミケ