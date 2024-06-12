二胡 紅木 本皮 セミハードケース付き

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ご覧いただきありがとうございます！【商品の状態】中古品ではありますが、目立つキズや汚れなどはございません。専門知識がないため、演奏してのチェックは行なっておりません。外観以外の状態は未確認です。現状品としてご購入ください。【付属品】本体替え弦(未使用)松脂ショルダーストラップハードケース【梱包・発送】破損がないようプチプチで巻き、段ボールまたは巻段ボールで丁寧に梱包して発送致します。ご安心して商品の到着をお待ちください。【注意事項】万が一、商品ページの内容に誤りがある場合は誠意を持ってご対応させていただきます。最後までお読みいただきありがとうございました。この商品に興味を持ってくださった方と、快適なお取引ができるよう心がけて参ります。ご質問がありましたらお気軽にお問い合わせください。どうぞよろしくお願いします！