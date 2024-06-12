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- 陶器日本人形 (伊万里焼？) 高さ約３８㌢
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商品詳細
高さ約３８㌢目立った傷等は無いかと思いますが長年の保管のため、見落としがあるかも分かりません。写真６枚目に、元々のものと思われる凹みはあります。完璧を求める方はご遠慮ください。
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