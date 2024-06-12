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陶器日本人形　(伊万里焼？)　高さ約３８㌢
商品番号 B12793716139
商品名

陶器日本人形　(伊万里焼？)　高さ約３８㌢
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約３８㌢目立った傷等は無いかと思いますが長年の保管のため、見落としがあるかも分かりません。写真６枚目に、元々のものと思われる凹みはあります。完璧を求める方はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/navigate415830.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate522677.html
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