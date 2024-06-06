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【新品未開封】ちいかわ飯店 来来（ライライ）ぷちミニマスコット ラッコ
商品番号 S10596975099
商品名

【新品未開封】ちいかわ飯店 来来（ライライ）ぷちミニマスコット ラッコ
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 5,255 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品名：ちいかわ飯店来来（ライライ）ぷちミニマスコット（ラッコ）ちいかわマーケットにて購入後、袋から出さずに自宅にて保管しておりました。ビニール袋にシワはございますが、その他目立った傷汚れはございません。素人保管である旨ご理解頂ける方のみ購入ご検討ください。即購入OK。お値下げ不可❌ナガノぬいぐるみ
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