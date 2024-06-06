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シャーベル エレキギター ディンキー SH　DP100付
商品番号 A55459762499
商品名

シャーベル エレキギター ディンキー SH　DP100付
ブランド名 シャーベル
特別価格 税込 22,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シャーベル　エレキギターDK-080-SHだと思います。間違ってるかもしれませんが…※リアを以前新品購入したディマジオDP100に換えて音出しリア直結にしています。素人作業です。※アーム欠品なので余り物付けます。※トラストカバー余り物つけています。※ピックアップ裏蓋なしです。※ボリュームノブ社外品(多分)です。※ネック反り鉄定規当てましたがほぼなしです。トラストロッド以前回りました。※ナットも割れたことあるので社外品にしてます。※弦は錆びてますがそのままつけて発送します。※フレット6分位です。音出し確認しましたが低めセッティングなのでロー·ハイはビビるところあります。※経年のパーツくすみサビやボディくすみ小キズ等あります。※素人なので専門的質問お答えできません。※音出し演奏に支障ありませんがかなり古いものなのでご自身セッティングやメンテ込みでご考慮ください。　発送はソフトケースにプチプチ梱包です。ジャクソンcharveljackson　ディンキー
http://narcologia.ru/goods/shuttle414625.html
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シャーベル エレキギター ディンキー SH　DP100付
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