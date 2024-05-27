大きさ 幅約81cm×10.5cm×9cm 重さ約4.2㎏台は付属しません。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



中国 練物彫刻 七福神 置物 重さ約4.2㎏ N 5403A-



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