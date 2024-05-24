Ｇ３４７　掛軸　大徳寺　藤井誡堂　『閑坐聴松風』　共箱　『真作』　肉筆　茶掛

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総丈 約 124cm×63cm本紙 約 28cm×60cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。