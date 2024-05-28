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セルマーオールドタイプリガチャー
商品番号 M85196056834
商品名

セルマーオールドタイプリガチャー
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 2,055 円
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商品詳細

種類···サックスアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップセルマーリガチャーアルトサックス用旧式セルマーリガチャーになります。色:ゴールド
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