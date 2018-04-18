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Spirit by STENBERGER GT-PRO Deluxe
商品番号 K62938340493
商品名

Spirit by STENBERGER GT-PRO Deluxe
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 22,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スタインバーガー　スピリット　SpiritbySTENBERGERGT-PRODeluxeです。色はブラックです。あまり使用していなく、裏のプラスチックの傷防止フィルムがついたままで新品に近い状態です。純正のソフトケースと弦2セットとストラップ、ケーブル付あまり目立ちませんが7枚目のように小さな傷があります。音出し確認、問題ありませんヴァン・ヘイレンもライブでスタインバーガーらしきものを使用していたのを見て、購入しました(同じタイプかどうかは不明です)#スタインバーガー#スピリット#エディー・ヴァン・ヘイレン#エディー・バン・ヘイレン#ヴァン・ヘイレン#ヴァンヘイレン#バン・ヘイレン#バンヘイレン#バンへーレン#フランケン
http://narcologia.ru/goods/injure266267.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce81455.html
http://narcologia.ru/goods/composite675154.html
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