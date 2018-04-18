Spirit by STENBERGER GT-PRO Deluxe

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商品詳細
スタインバーガー スピリット SpiritbySTENBERGERGT-PRODeluxeです。色はブラックです。あまり使用していなく、裏のプラスチックの傷防止フィルムがついたままで新品に近い状態です。純正のソフトケースと弦2セットとストラップ、ケーブル付あまり目立ちませんが7枚目のように小さな傷があります。音出し確認、問題ありませんヴァン・ヘイレンもライブでスタインバーガーらしきものを使用していたのを見て、購入しました(同じタイプかどうかは不明です)#スタインバーガー#スピリット#エディー・ヴァン・ヘイレン#エディー・バン・ヘイレン#ヴァン・ヘイレン#ヴァンヘイレン#バン・ヘイレン#バンヘイレン#バンへーレン#フランケン
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