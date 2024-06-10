AKIRA シグソーパズル 完成品

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AKIRA(アキラ)1000ピースシグソーパズルの完成品になります！即購入⭕横約78cm×縦約52cmになります。アルミフレームに入れています。裏面は所々汚れはありますが、表面は綺麗な方だと思います。今ではお目に掛かれない絶版となっておりますので、インテリアにいかがでしょうか？＊糊が乾いた時に出来た気泡が数ヶ所ございます。(写真載せています)＊色褪せ・汚れは無いと思います。＊フレーム全体的に擦りキズがあります。＊箱はありません。＊フレーム付きの発送になります。