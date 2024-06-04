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B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 プレミアム席限定グッズ
商品番号 T55129036536
商品名

B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 プレミアム席限定グッズ
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 5,460 円
在庫状況 あり

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商品詳細

B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-のプレミアム席限定の非売品グッズです。非売品特典グッズは下記5点です。Premium専用ネックストラップパスアクリルケース入り-STARS-メモリアルメダル-STARS-メモリアルデザインタペストリーミニトートバッグサービスバッグすべて未使用・未開封ですが、サービスバッグはグッズが入っている為、使用感があります。取り扱いに気を付けておりますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。人気グループ···B'zグッズ種類···タペストリー人気グループ···B'zグッズ種類···タペストリー
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