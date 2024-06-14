毛筆1級 第1問 頻出語句の楷行草お手本集および草書お手本集

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毛筆書写技能検定1級第1問にて過去出題された語句を集計し、そのお手本を書いてみました。当教室では、書写検定の合格に特化したレッスンを実施しております。独自の分析で、短期間の練習でも1級において高得点を狙えるレッスンがご好評いただいています。実際に1級合格者や成績優秀者として受賞された方をたくさん輩出しており、その要因の一つは私が書くお手本にあります。毛筆1級第1問はこのお手本集で練習していただければしっかり対策できます。お手本はすべてB4サイズの紙に印刷して、発送をいたします。ＰＤＦやデータ等でのお渡しではありません。試験用半紙と同じ実物大で練習することができます。〜指導実績〜当教室では、以下合格者を輩出しています。特に硬筆・毛筆書写検定1級（指導者レベル）の合格へ導く指導に強みがあります。●令和3年度第2回硬筆毛筆書写技能検定試験において、・硬筆１級合格者（優良賞全国3位）1名・毛筆１級合格者1名●令和3年度第3回硬筆毛筆書写技能検定試験において、・硬筆準１級合格者1名・硬筆準１級、毛筆準１級ダブル合格者1名●令和4年度第1回硬筆毛筆書写技能検定試験において、・硬筆準１級、毛筆準１級ダブル合格者1名・硬筆準１級合格者1名・硬筆１級合格者2名・毛筆１級合格者2名●令和4年度第2回硬筆毛筆書写技能検定試験において、・硬筆準1級合格者2名・硬筆準1級合格者1名（文部科学大臣賞全国1位）・硬筆1級合格者2名・毛筆1級合格者1名（優秀賞全国3位）・硬筆1級（全国検定振興機構理事長賞全国4位）、毛筆1級ダブル合格者1名・硬筆1級、毛筆1級ダブル合格者1名●令和4年度第3回硬筆毛筆書写技能検定試験において、・硬筆2級合格者1名(日本書写技能検定協会理事長賞全国2位)・硬筆準1級合格者1名・硬筆1級合格者1名(文部科学大臣賞全国1位)・硬筆1級合格者1名(全国検定振興機構理事長賞全国4位)・毛筆1級合格者1名※令和4年度のいずれかの回において硬筆準1級の合格者の方1名が、優秀賞（全国3位）を受賞されました。#毛筆書写技能検定