♦中国 雍正年製 蝙蝠寿花鳥紋 粉彩 琺瑯彩 瓶 アンティーク骨董品コレクション

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種類...宝瓶・花瓶♦ご注意、プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 中国 粉彩琺瑯彩蝙蝠寿花鳥紋様 瓶 高台款識 （雍正年製） 箱 なし状態欠け、ヒビ割れはございません。経年による汚れ、多少の擦り傷はございます。画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りございましたらご容赦下さい。ご購入の前に画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ高さ 29.6cm 口径 8.6cm胴径 15.6cm重量1057gその他ご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。＃#康煕年製 #乾隆年製 #清時代 #飾り #中国骨董 #置物 #民国時代 #中国古美術 #景徳鎮 #中国 #清時代 #民国 #景徳鎮 #龍泉窯 #揚州窯 #香道 #古伊万里 #香炉 #三田青磁 #砧青磁 #黄瀬戸 #加藤唐九郎 #香炉 #九谷焼 #再興九谷焼 #香道 #染付 #江戸時代 #京焼 #高橋道八 #明治時代 #仁阿弥道八 #古九谷 #茶道具 #江戸時代 #古伊万里 #染付 #幕末 #文化文政 #絵皿 #明治時代 #美濃焼 #瀬戸焼 #壺 #黄瀬戸 #瀬戸焼 #唐津焼 #古玩 #古美術品 #美術品 #アンティーク #コレクション #古伊万里 #壺 #瓶 #花瓶 #飾り壺