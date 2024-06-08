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キキララ ロープ付きウキワ 90cm
商品番号 O64532148412
商品名

キキララ ロープ付きウキワ 90cm
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キキララのロープ付きウキワになります。2010年のものです。空気をいれた時の内周は110～115cmです。胸囲の目安は78cmです。新品・未使用ですので、一度も空気は入れておりません。長年自宅で保管していたため経年劣化がみられるかもしれません。気になる方はご遠慮ください。他にも多数出品しておりますので同時購入していただき同梱発送可能でしたら送料分の値引き対応させていただきます。#キラキラ#リトルツインスターズ#ウキワ#うきわ#浮き輪
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