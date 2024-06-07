sabian artisan hats 14インチ

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商品詳細
定価¥106700ペア専用カバー付き半年ほど前に購入しました。ほとんど新品に近く、エッジの角が取れていない(画像4、5枚目)ので新品特有の音がします。タッチに非常に繊細で、レスポンスがあまりに良すぎるので安定せず、使いこなせないため出品しました。以下メーカーHPコメントデュアルハンマリングの効果で、しなやかなタッチとクイックなレスポンスが調和し、小気味よくグルーヴを生むオーセンティックなハイハット。アーティザンライド同様に深く楽曲に溶け込み、高い音楽性を発揮する。ヴィンテージテイストにあふれ、しなやかなタッチで楽曲に非常によくなじむサウンド。センシティヴでありながらダイナミックさも兼ね備え、ドラマーの細かな表現にも確実に応えてくれる、究極の\"JAZZ\"シンバル。
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