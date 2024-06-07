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- 【レア品】さくらみこ ハート型アクリルストラップ箔押しver.
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商品詳細
ホロライブHololiveMeetxTAIPEIホロライブMeet台北さくらみこ ハート型アクリルストラップ（箔押しレアver.）※即購入〇※神経質な方はご購入をお控え下さい。素人の保管になりますので、初期傷等はご理解頂きますと幸いです。※銀色部分開封になっております※ご質問などコメントで対応させて頂きます
http://narcologia.ru/goods/manufacture93641.html
http://narcologia.ru/goods/moisture646469.html
http://narcologia.ru/goods/passionate279113.html
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