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【レア品】さくらみこ　ハート型アクリルストラップ箔押しver.
商品番号 J63426828376
商品名

【レア品】さくらみこ　ハート型アクリルストラップ箔押しver.
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホロライブHololiveMeetxTAIPEIホロライブMeet台北さくらみこ　ハート型アクリルストラップ（箔押しレアver.）※即購入〇※神経質な方はご購入をお控え下さい。素人の保管になりますので、初期傷等はご理解頂きますと幸いです。※銀色部分開封になっております※ご質問などコメントで対応させて頂きます
http://narcologia.ru/goods/manufacture93641.html
http://narcologia.ru/goods/moisture646469.html
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