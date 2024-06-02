木彫 自在鉤 囲炉裏 民具 魚 彫刻 オブジェにも

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商品詳細
魚型自在カギ、鍋かぎです。本来は囲炉裏上に鍋を吊すための器具なのですが彫があらわでなんとも,ぼっこく,かわいくこんなキャシャで鍋を吊ると大変そうに見えますが頑丈です。鯛やフナがモチーフで多いようですがどうもカツオ節のかたまりかもしくはアジくらいにみえます。このシュールな表情いかがでしょうか？アンティークピーラーを使用した取り外しの出来るスタンド付です。オブジェにもいかがでしょうか？サイズは最大値で本体幅23cm厚さ4.5cm高さ5cm台座幅27.3cm奥行8.5cm高さ13.5cm程です。古道具古民芸古民具アンティーク蚤の市魚器人形民芸郷土玩具絶版民藝アートおたかぽっぽ笹野一刀彫こけし舟越桂木彫アイヌニポポ新民藝工芸品郷土土産objectsSMLstarnet民芸福田備後屋もやい中川政七商店無印良品mujiナチュラル雑貨クラスカクウネル暮らしの道具店くるみの木ナチュリラSyuRo東屋QUICO松野屋casica民藝のある暮らし雅姫伊藤まさこコホロ暮らしのおへそf/styleアノニマスタジオシボネCIBONEタイムアンドスタイル山田遊method骨董王子郷古隆洋ランドエスケーププロダクツHINarts\u0026scienceアーツ\u0026サイエンススーベニアフロムトーキョー国立新美術館かしゆか商店\u0026Premiumcasabrutusお好きな方へ
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