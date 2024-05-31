Ｃ７０　掛軸　大徳寺　佐藤朴堂　『松無古今色』　共箱　『真作』　肉筆　一行書



2023年最新】佐藤朴堂の人気アイテム - メルカリ



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Ｃ１５９ 掛軸 大徳寺 藤井誡堂 『山雲海月情』 共箱 『真作』 肉筆 ...



六字名号 佐藤 朴堂 臨済宗大徳寺派 福聚院住職 肉筆（尺五立）あ007！



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総丈 約 170cm×31cm本紙 約 101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。