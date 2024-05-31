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Ｃ７０　掛軸　大徳寺　佐藤朴堂　『松無古今色』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
商品番号 I84808865389
商品名

Ｃ７０　掛軸　大徳寺　佐藤朴堂　『松無古今色』　共箱　『真作』　肉筆　一行書
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　170cm×31cm本紙　約　101cm×28cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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六字名号　佐藤　朴堂　臨済宗大徳寺派　福聚院住職　肉筆（尺五立）あ007！
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