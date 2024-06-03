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ヤマハ バスドラム 18インチ マーチングバンド キャリングホルダー付き
商品番号 X94910838923
商品名

ヤマハ バスドラム 18インチ マーチングバンド キャリングホルダー付き
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハバスドラム18インチマーチングバンドキャリングホルダー付きこの度倉庫整理のため出品致しました。主に大人の女性や、高校生のメンバーが使用していたベースドラムです。多少の傷があります。演奏はもちろんできます。シェルは自分達で新たにシートを貼り付けしました。まだまだ現役で活躍できる楽器だと思いますので、使って頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。キャリングホルダーにはタオルを当ててテープで補強してあります。スポンジの劣化を防ぎタオルのクッションにより肩の痛みを軽減しています。種類···バスドラム種類···バスドラムアクセサリー・パーツ···その他
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