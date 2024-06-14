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ティンガティンガ・アート 5942「黒ヒョウとアフリカの鳥～オレンジ ...



アフリカ絵画『 Sunset safari 2 』ティンガティンガ by Zuberi 70*50 ...



ティンガティンガ・アート 1590「キリンとガゼルと鳥～レインボー」by ルブニLサイズ - アフリカフェ＠バラカのセレクトショップ～アフリカ雑貨・アフリカ布カンガ キテンゲ ・タンザニアコーヒー紅茶スパイス・ティンガティンガアートOnlineShop～



ティンガティンガ・アート TingaTinga Art ～アフリカン現代アート ...



アフリカ伝統絵画ティンガティンガ「Cheetah」 【ギフ_包装】 49.0 ...



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ティンガティンガ・アート 186「アフリカの鳥」by J.ミム.SLサイズ - アフリカフェ＠バラカのセレクトショップ～アフリカ雑貨・アフリカ布カンガ キテンゲ ・タンザニアコーヒー紅茶スパイス・ティンガティンガアートOnlineShop～



アフリカ絵画 『 Zebra mama and babies 』ティンガティンガ by Mkumba ...



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ティンガティンがとは？SHOGENがアフリカアートをご紹介 | SHOGEN ...



ティンガティンガ・アート 1963「歌うシャターニ～「アフリカの民話」歌うシャターニより」by チャリンダLサイズ - アフリカフェ＠バラカのセレクトショップ～アフリカ雑貨・アフリカ布カンガ キテンゲ ・タンザニアコーヒー紅茶スパイス・ティンガティンガアートOnlineShop～



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アフリカ絵画『 Three birds 』ティンガティンガ by Abbas 20*20cm ...

絵画の種類...その他形式...その他主題...動物タンザニアのダルエスサラー厶、ティンガティンガ村に出向き、先月直接購入した原画です。野生のチーターがダイナミックに描かれている、非常に印象的な作品です。画家本人のサインが入っています。【ティンガティンガ（アート）とは？】 東アフリカ、タンザニアのポップアートです。主にアフリカの動物や植物、人々や風景、精霊などがモチーフとなり、エナメルペンキで描かれています。名前は創始者のエドワード・サイディ・ティンガティンガの名に因んでいます。※詳細はwikipediaでご確認頂けます参考価格：高島屋ティンガティンガ展では、5万円〜10万円程度で販売されています。■サイズ縦約36cm横約31cm厚み1.3cm（木版含む）※写真は現状を撮影したものですが、明るさや反射具合で若干色が違ってみえる場合があります。「イメージと違う」、「大きすぎ」、といった主観による返品はお受けできません。何卒ご了承のほどお願いします。※作品は購入した状態のままで一切加工を加えてません。ペイントされた布が現地の木枠にはめられ、天日干しで乾燥して作られています。アフリカならではの作品の製造過程をご想像頂き、素朴な風合いも合わせてお楽しみください。※ティンガティンガは素朴で野趣あふれるタッチが特徴です。表面に多少の塗りムラやキズ等ある場合がありますが、これもまた一つの風合いご理解ください。