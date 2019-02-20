YAMAHA TDM-70 ディズニー チューナー\u0026メトロノーム+専用マイク

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商品詳細
YAMAHATDM-70ディズニーチューナー\u0026メトロノーム+専用マイク2011年限定モデル説明書付き使用せずに暗所保存していたため、美品です。付属の純正箱はありません。丁寧に梱包して発送いたします。#ヤマハ#YAMAHA#ディズニー#ディズニーコラボアクセサリー···チューナー
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