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YAMAHA TDM-70 ディズニー チューナー\u0026メトロノーム+専用マイク
商品番号 O92834018972
商品名

YAMAHA TDM-70 ディズニー チューナー\u0026メトロノーム+専用マイク
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHATDM-70ディズニーチューナー\u0026メトロノーム+専用マイク2011年限定モデル説明書付き使用せずに暗所保存していたため、美品です。付属の純正箱はありません。丁寧に梱包して発送いたします。#ヤマハ#YAMAHA#ディズニー#ディズニーコラボアクセサリー···チューナー
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