ウルトラマン 名鑑シリーズEX パノラマファイト 2種

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商品詳細
名鑑シリーズEXウルトラパノラマファイトにせ超人三つどもえ決戦！！ニセウルトラマンVSにせウルトラセブンVSエースロボット宇宙ロボット決戦！！ガラモンVSキングジョーどちらも開封済み画像の物がすべてになりますガラスケースで飾っていたので状態は良いです接着や目立つ傷はありませんバラ売り場不可値下げ不可
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