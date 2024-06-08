【再販も販売終了】お兄ちゃんは、おしまい　まひろ　ムービック正規品／抱き枕カバー

グッズ種類...抱き枕/クッションMOVIC ムービック販売の正規品 （偽ブランドも多いので注意）なにかと話題となり、原作者の、ねことうふ先生も「あら～」と一言すぐ完売してしまい、再販されましたがそれも完売3個購入して、1個は自分用にしております抱きまくらとしてではなく、タペストリーのように上下に棒を据えて、画像のように吊り下げて飾っています簡単に裏返すこともできるので気分次第でお好きな方を見せることができますのでこういう使い方もあると知ってもらえれば幸いです（最終画像）新品未開封、発送元から送られてきたまま郵送します即購入OK他の出品もぜひご覧ください： こちら⇒#九州の関西人Shop#ねことうふ #お兄ちゃんはおしまい #MOVIC #Movic#緒山 #まひろ #みはり #緒山まひろ #緒山みはり#アクリルスタンド #フィギュア #飾り物 #TS #美少女#抱きまくら #抱き枕カバー #パジャマ #下着 #おにまいグッズ種類...抱き枕/クッション



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