Fanko Pop! ファンコ ポップ 6個 セット

FankoPopMarvelMarvelUniverseファンコポップマーベル#フィギュア種類···コレクションフィギュアサイズ…4インチ 約9cmメーカー…ハズブロ Fanko(米国)発売…2015年定価…$19.99状態…開封済み(外箱はありません。)※アメトイ特有の生産時の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。商品状態については、写真にてよくご確認の上ご購入ください。簡易包装で配送致します。セット販売受付中‼︎単品価格より-600円でまとめて販売致します。#FankoPopをまとめて購入の方はコチラ#Marvel#マーベル#MCU#SpiderManSpider-Manスパイダーマン#AvengersAvengersアベンジャーズ#XmenX-MenXメン#FankoPop#Fanko#ファンコファンコ



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