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高橋留美子 コレクションカード 全162枚 ノーマルカード コンプ めぞん一刻
商品番号 S619574516
商品名

高橋留美子 コレクションカード 全162枚 ノーマルカード コンプ めぞん一刻
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 21,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

発送はプロフィールに記載してます。おまたせしてしまう場合がございます。高橋留美子　コレクションカードノーマルカード全162枚コンプ　セットまとめ売りまとめて大量テレビアニメで放送された、エンディングテーマから、キャラクター紹介、アニメ全話の紹介、とても懐かしく、高橋留美子ファンにはたまらない、コレクションカードになります。ファイルにコンプリートしてあり、とても綺麗な状態です。　　バラ売りはしていません。うる星やつら　ラムちゃん　めぞん一刻　らんま2/1　るーみっく　るーみっくわーるど　　アニメ　懐かしい　らむラムらんまランマ
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