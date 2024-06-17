高橋留美子 コレクションカード 全162枚 ノーマルカード コンプ めぞん一刻

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商品詳細
発送はプロフィールに記載してます。おまたせしてしまう場合がございます。高橋留美子 コレクションカードノーマルカード全162枚コンプ セットまとめ売りまとめて大量テレビアニメで放送された、エンディングテーマから、キャラクター紹介、アニメ全話の紹介、とても懐かしく、高橋留美子ファンにはたまらない、コレクションカードになります。ファイルにコンプリートしてあり、とても綺麗な状態です。 バラ売りはしていません。うる星やつら ラムちゃん めぞん一刻 らんま2/1 るーみっく るーみっくわーるど アニメ 懐かしい らむラムらんまランマ
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