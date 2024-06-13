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【正規品】収納ボックス 2個セット＊ディズニーリゾート＊ダッフィー シェリーメイ
商品番号 F11725082147
商品名

【正規品】収納ボックス 2個セット＊ディズニーリゾート＊ダッフィー シェリーメイ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 5,733 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ディズニーリゾート】★収納ケース/ダッフィー【サイズ】縦約26㎝:横約38㎝:高さ約25㎝★収納ケース/シェリーメイ【サイズ】縦約20㎝:横約24㎝:高さ約18㎝新品、未使用ですが細部まで気にされる方神経質な方のご購入はお控えください【発送】簡易包装→ビニール袋発送までに最長１週間のお時間頂きますのでお急ぎの方や発送を急がす方のご購入はご遠慮ください他の商品と同梱ご希望の方はご購入前にコメントをお願い致しますお値下げ、バラ売り不可ですディズニーリゾートTDLTDSダッフィーシェリーメイ収納ケース収納ボックス
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